Nel pasticcio della Ticosa si ritorna al parcheggio (Di martedì 20 aprile 2021) di Roberto Canali L'unica notizia positiva nel pasticcio della Ticosa, la cui bonifica è stata rimandata a data da destinarsi a causa della nullità dell'appalto, è che a partire dalla prossima estate ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 aprile 2021) di Roberto Canali L'unica notizia positiva nel, la cui bonifica è stata rimandata a data da destinarsi a causanullità dell'appalto, è che a partire dalla prossima estate ...

Cig Covid, il caso del buco di fine marzo. I consulenti del lavoro: 'Inps fuori tempo massimo, hanno dovuto coprirlo le aziende' Solo il 16 aprile, dopo un articolo del Messaggero sul 'pasticcio', l'Inps attraverso un comunicato ... 'Innanzitutto, i chiarimenti non si possono dare nel giorno di scadenza del pagamento dei ...

Fiorella Mannoia: «Mi espongo con le mie opinioni sui social» Nella bio di Twitter si definisce «cantante- parlante». «Da sempre mi espongo con le mie opinioni, giuste o sbagliate sono le mie». «Pensa a cantare»... quante volte glielo scrivono? «Mi fa girare le ...

Nella bio di Twitter si definisce «cantante- parlante». «Da sempre mi espongo con le mie opinioni, giuste o sbagliate sono le mie». «Pensa a cantare»... quante volte glielo scrivono? «Mi fa girare le ...