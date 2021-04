' Ndrangheta | blitz contro la cosca Pesce di Rosarno | 53 arresti

Leggi su agi

(Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Operazionela ‘della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza di Reggio Calabria coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia. Sono 53 le ordinanze di applicazione di misure cautelari, di cui 44 in carcere e 9 aglidomiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa, detenzione, porto illegale e ricettazione di armi, estorsioni (consumate e tentate), favoreggiamento personale, aggravati dalla circostanza del metodo e dell'agevolazione mafiosa, nonché per traffico e cessione di sostanze stupefacenti (prevalentemente marijuana e hashish). Disposto il sequestro di una cooperativa agricola, con annessi capannoni industriali e terreni e un'impresa individuale - che ha come oggetto l'esercizio di attività agricola, con ...