' Ndrangheta | blitz contro cosca Pesce di Rosarno | 53 arresti

Advertising

Agenzia_Italia : 'Ndrangheta: blitz contro la cosca Pesce di Rosarno, 53 arresti - petergomezblog : Blitz contro ‘ndrangheta in Toscana: 23 arresti. “Rifiuti tossici concerie sotto strada regionale”. Indagato per co… - OperaFisista : 'Ndrangheta: blitz contro la cosca Pesce di Rosarno, 53 arresti - ilcirotano : 'Ndrangheta: blitz contro la cosca Pesce di Rosarno, 53 arresti - - zazoomblog : Ndrangheta : 53 arresti, blitz contro la cosca Pesce -

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta blitz

Fra gli indagati, ci sono appartenenti alle forze dell'ordine, per attività di favoreggiamento - Una Rosarno contro la cosca dei Pesce ha portato ad una raffica di arresti, 53 persone, di cui ...... 53 arresti 20 Aprile 2021 È in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione contro la 'della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri... Read More News Roma,antidroga a ...Maxi-operazione contro la cosca Pesce che ha portato all'arresto di 53 persone e alla confisca di beni per un valore di circa 8,5 milioni ...Squadra Mobile e il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato stanno eseguendo 49 misure cautelari; il R.O.S. e il G.I.C.O. 4 misure cautelari e il sequestro di una cooperativa agricola, con ...