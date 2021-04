'Ndrangheta, 53 arresti nel Reggino: sequestrata una cooperativa agricola. Perquisizioni in corso (Di martedì 20 aprile 2021) in corso dalle prime ore di questa mattina un operazione della Squadra mobile di Reggio Calabria e del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, del Ros dell Arma dei carabinieri (... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 20 aprile 2021) indalle prime ore di questa mattina un operazione della Squadra mobile di Reggio Calabria e del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, del Ros dell Arma dei carabinieri (...

Advertising

poliziadistato : Reggio Calabria, operazione di #PoliziadiStato @_Carabinieri_ e @GDF contro #ndrangheta Sono in corso arresti, perq… - petergomezblog : Blitz contro ‘ndrangheta in Toscana: 23 arresti. “Rifiuti tossici concerie sotto strada regionale”. Indagato per co… - PaoloX68 : RT @poliziadistato: Reggio Calabria, operazione di #PoliziadiStato @_Carabinieri_ e @GDF contro #ndrangheta Sono in corso arresti, perquisi… - Mauro5514 : RT @poliziadistato: Reggio Calabria, operazione di #PoliziadiStato @_Carabinieri_ e @GDF contro #ndrangheta Sono in corso arresti, perquisi… - fisco24_info : 'Ndrangheta, vasta operazione contro cosca Pesce: 53 arresti: Operazione di polizia, carabinieri e Gdf… -