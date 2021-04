Navalny | negato l' accesso al carcere ai medici oppositore russo

Advertising

RenatoSouvarine : @wimganz @47simosogno @LiaQuartapelle @navalny Il Compagno #Navalny, ingiustamente detenuto nelle segrete della… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny negato

askanews

A una squadra di medici - tra loro il medico personale dell'oppositore del Cremlino Alexei, Anastasia Vasilyeva - è statol'accesso a una colonia penale dove è in cura, nell'ospedale carcerario lo stesso, 44 anni, in sciopero della fame dal 31 marzo. Il team medico ha ...'Le condizioni di salute in cui versasono estremamente preoccupanti: Mosca ha il dovere di provvedere affinché gli siano ... ma che gli siaun diritto primario come quello alla salute è, ...Solo il legale l'ha incontrato per qualche minuto: 'Sta male'. A un team di medici, tra cui quello personale di Alexei Navalny, è stato negato l'accesso. 'Sta male', ha dichiarato il legale che l'ha i ...Elisa Isoardi, costretta ad abbandonare 'L'Isola dei Famosi' a causa di un incidente a un occhio causato da un lapillo che le ha colpito la sclera, sta bene. ''Sono tornata in Italia e sono stata cost ...