Navalny | negato l’accesso al carcere ai medici oppositore russo Il video

(Di martedì 20 aprile 2021)alaiMilano, 20 apr. (askanews) – A una squadra di– tra loro il medico personale dell’del Cremlino Alexei, Anastasia Vasilyeva – è statoa una colonia penale dove è in cura, nell’ospedale carcerario lo stesso, 44 anni, in sciopero della fame dal 31 marzo. Il team medico ha avvertito durante il fine settimana che la sua salute stava peggiorando così rapidamente che avrebbe potuto morire “in qualsiasi momento”. Intanto la figlia dell’ha rivolto un appello su Twitter per farlo visitare da un medico. “Fate ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Navalny negato

A una squadra di medici - tra loro il medico personale dell'oppositore del Cremlino Alexei, Anastasia Vasilyeva - è statol'accesso a una colonia penale dove è in cura, nell'ospedale carcerario lo stesso, 44 anni, in sciopero della fame dal 31 marzo. Il team medico ha ...'Le condizioni di salute in cui versasono estremamente preoccupanti: Mosca ha il dovere di provvedere affinché gli siano ... ma che gli siaun diritto primario come quello alla salute è, ...Solo il legale l'ha incontrato per qualche minuto: 'Sta male'. A un team di medici, tra cui quello personale di Alexei Navalny, è stato negato l'accesso. 'Sta male', ha dichiarato il legale che l'ha i ...Elisa Isoardi, costretta ad abbandonare 'L'Isola dei Famosi' a causa di un incidente a un occhio causato da un lapillo che le ha colpito la sclera, sta bene. ''Sono tornata in Italia e sono stata cost ...