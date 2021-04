Navalny: legale, è molto debole e non riceve le cure (Di martedì 20 aprile 2021) L'avvocata di Alexey Navalny, Olga Mikhailova, ha affermato che l'oppositore in sciopero della fame è "molto debole" e, a suo dire, non riceve cure. Navalny è stato recentemente trasferito nell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) L'avvocata di Alexey, Olga Mikhailova, ha affermato che l'oppositore in sciopero della fame è "" e, a suo dire, nonè stato recentemente trasferito nell'...

Advertising

TgLa7 : #Navalny, legale: è molto debole e non riceve le cure - Leonard33968045 : RT @MediasetTgcom24: Caso Navalny, la legale denuncia: è molto debole e non riceve le cure #AlexeyNavalny - zazoomblog : Caso Navalny la legale denuncia: è molto debole e non riceve le cure - #Navalny #legale #denuncia: #molto - Leonard33968045 : RT @Agenzia_Ansa: Il legale di Navalny: 'E' molto debole e non riceve le cure' - giornaleradiofm : Navalny: legale, è molto debole e non riceve le cure: (ANSA-AFP) - MOSCA, 20 APR - L'avvocata di Alexey Navalny, Ol… -