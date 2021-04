Naughty Dog | il creative director di Uncharted | L' Eredità Perduta Shaun Escayg torna a lavorare con lo studio

Leggi su eurogamer

(Di martedì 20 aprile 2021) Dopo un breve periodo con Crystal Dynamics nel ruolo di direttore creativo e writer di Marvel's Avengers,to aDog per aiutare lodi Sony con i suoi futuri progetti.ha scritto e diretto: The Lost Legacy, lo spinoff dicon Chloe e Nadine come protagonisti.è entrato originariamente inDog nel 2011. È stato con lofino al 2018, lavorando a giochi come The Last of Us,4, e poi ha assunto il ruolo di direttore creativo principale per: The Lost Legacy. Ha lasciatoDog nel 2018 per unirsi a Crystal Dynamics e contribuire a dare vita a Marvel's ...