Nasce l’associazione dedicata alla pesca nel cuore delle marinerie

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 20 aprile 2021) di Monica De Santis In costiera amalfitana, soprattutto tra Cetara e Salerno, staziona la flotta tonniera più grande dell’intero territorio nazionale. Un vanto per la nostra provincia. Un vanto di cui in pochi ne sono a conoscenza. Così come sono in pochi coloro che sanno che il segmento tonniero campano riveste una posizione di assoluto rilievo nel panorama dellanazionale, dal momento che rappresenta uno dei pochi nuclei diindustriale rinvenibili in Italia. Lain Campania, dunque, ha una connotazione tipicamente artigianale con l’85%imbarcazioni che operano abitualmente nell’immediato sotto costa, e solo in rari casi al di fuori6 miglia di distanza. La gran parte utilizza reti da posta fisse (tramaglio ed imbrocco) come attrezzo principale ed il palangaro di fondo ...