Nasce la Serie A senza Juventus, Inter e Milan (Di martedì 20 aprile 2021) La Superlega cambia le priorità del calcio europeo: anche in Italia possibili novità per la Serie A e il format dei campionati Hanno vinto settantadue scudetti in tre, contano un totale di oltre sedici milioni di tifosi, sono le società con maggiore appetibilità in tema di diritti tv. La Serie A si Interroga su quel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 aprile 2021) La Superlega cambia le priorità del calcio europeo: anche in Italia possibili novità per laA e il format dei campionati Hanno vinto settantadue scudetti in tre, contano un totale di oltre sedici milioni di tifosi, sono le società con maggiore appetibilità in tema di diritti tv. LaA siroga su quel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

peremeloni : @ncorrasco Se la Lega di Serie A esclude Inter, Juve e Milan, nasce immediatamente un campionato nazionale alternat… - infoiteconomia : E' ufficiale, nasce la Superlega calcio europea. Sempre più difficile il deal dei tre fondi con Lega Calcio Serie A - Korrado77 : @Pasqual01350178 @RealPiccinini Credi che la lega li voglia togliere dalla serie A? Così la serie A perde valore e… - lhemmonades : @lightsovt Il mio unico accorgimento ormai sono gli spoiler warnings per le cose davvero serie ?? meglio tenere tutt… - FastSubITA : MCDONALD & DODDS 1X01 'The Fall of the House of Crockett' Ambientata nella pittoresca Bath, la serie crime segue i… -