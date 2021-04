Narrativa come cura, progetto Novo Nordisk per pazienti diabetici (Di martedì 20 aprile 2021) Ridurre la distanza tra le persone con diabete tipo 2 e il loro medico per un percorso di cura più semplice ed efficace. Questo l’obiettivo della prima scheda di medicina Narrativa italiana dedicata alla patologia, nata grazie al progetto ‘DiMmi di+’, realizzato con il contributo non condizionato di Novo Nordisk. La scheda permette la co-costruzione del racconto di malattia per guidare la narrazione attorno ad alcuni temi importanti nel processo di cura, come la soggettività, il vissuto esistenziale, le relazioni familiari e sociali della persona con diabete. La medicina Narrativa – si legge in una nota – è un approccio medico che utilizza le narrazioni dei pazienti nella pratica clinica attraverso il racconto dell’esperienza di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) Ridurre la distanza tra le persone con diabete tipo 2 e il loro medico per un percorso dipiù semplice ed efficace. Questo l’obiettivo della prima scheda di medicinaitaliana dedicata alla patologia, nata grazie al‘DiMmi di+’, realizzato con il contributo non condizionato di. La scheda permette la co-costruzione del racconto di malattia per guidare la narrazione attorno ad alcuni temi importanti nel processo dila soggettività, il vissuto esistenziale, le relazioni familiari e sociali della persona con diabete. La medicina– si legge in una nota – è un approccio medico che utilizza le narrazioni deinella pratica clinica attraverso il racconto dell’esperienza di ...

Advertising

Adnkronos : Usare la #medicina narrativa per ridurre la distanza tra paziente e medico e per un percorso di cura più semplice… - kolemicos : RT @danteguest1: APRITE E BASTA Pensavo fossero animati da buone intenzioni,a quanto pare cercano solo di salvaguardare il proprio orticel… - TV7Benevento : Narrativa come cura, progetto Novo Nordisk per pazienti diabetici... - italiadeidolori : RT @danteguest1: APRITE E BASTA Pensavo fossero animati da buone intenzioni,a quanto pare cercano solo di salvaguardare il proprio orticel… - fisco24_info : Narrativa come cura, progetto Novo Nordisk per pazienti diabetici: Ridurre la distanza tra le persone con diabete t… -

Ultime Notizie dalla rete : Narrativa come Prosegue all'Instituto Cervantes di Palermo la Settimana Cervantina dal titolo 'Perchè Cervantes oggi?' ... così come la presenza nel nostro immaginario e la sua immutabile validità. José Manuel Martín ... Nella sua ricerca si è occupato della narrativa e della poesia dell'Età dell'Oro e del romanzo del XIX e ...

Premi, la longlist del Gregor von Rezzori E' stata annunciata la longlist per la sezione narrativa straniera del Premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze. La XV edizione del Premio, ...scrittori da tutte le parti del mondo come residenza ...

Narrativa come cura, progetto Novo Nordisk per pazienti diabetici Cosenza Channel Narrativa come cura, progetto Novo Nordisk per pazienti diabetici Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - Ridurre la distanza tra le persone con diabete tipo 2 e il loro medico per un percorso di cura più semplice ed efficace. Questo l'obiettivo della prima scheda di med ...

I bagnanti il libro di Rocco Anelli Una piccola galleria di opere d’arte con un ideale protagonista comune, che unisce le storie di statue, dipinti e affreschi in un’unica narrativa. Come lo stesso autore afferma è “un romanzo ...

... cosìla presenza nel nostro immaginario e la sua immutabile validità. José Manuel Martín ... Nella sua ricerca si è occupato dellae della poesia dell'Età dell'Oro e del romanzo del XIX e ...E' stata annunciata la longlist per la sezionestraniera del Premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze. La XV edizione del Premio, ...scrittori da tutte le parti del mondoresidenza ...Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - Ridurre la distanza tra le persone con diabete tipo 2 e il loro medico per un percorso di cura più semplice ed efficace. Questo l'obiettivo della prima scheda di med ...Una piccola galleria di opere d’arte con un ideale protagonista comune, che unisce le storie di statue, dipinti e affreschi in un’unica narrativa. Come lo stesso autore afferma è “un romanzo ...