Napoli. Estorsione per il clan, scatta il blitz all’alba: 6 arresti (Di martedì 20 aprile 2021) blitz anti camorra nel napoletano, 6 arresti. Nelle prime ore della mattinata odierna il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei soggetti – due già detenuti per altra causa e quattro, tra cui una donna, liberi – emesso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 aprile 2021)anti camorra nel napoletano, 6. Nelle prime ore della mattinata odierna il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri diha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei soggetti – due già detenuti per altra causa e quattro, tra cui una donna, liberi – emesso L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

mattinodinapoli : Camorra, 6 arresti per estorsione: scacco al clan Mazzarella - NuovoSud : Sei arresti per estorsione a Napoli: colpito il clan Mazzarella - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, estorsioni a San Giovanni: ordinanza per il boss D'Amico e 5 affiliati -… - puntodilucesca1 : La fedelissima di Letta si prende il Cnr: gestirà i milioni di euro del Recovery. Non ha mai preso un voto dal popo… - antonellaa262 : Cronaca di Napoli: la Polizia ha arrestato tre esponenti del clan Cesarano per vari episodi estorsivi tra il 2019 e… -