Nancy Brilli su Leggo: 'La generazione della felicità' ASCOLTA L'AUDIO (Di martedì 20 aprile 2021) Poi c'è Mauriziodellevernici, che si dichiara facente parte della generazione più felice di sempre. Quelli nati tra i 60 e i 70 del 900. Quelli cresciuti nella libertà di vacanze lunghe quattro mesi, ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) Poi c'è Mauriziodellevernici, che si dichiara facente partepiù felice di sempre. Quelli nati tra i 60 e i 70 del 900. Quelli cresciuti nella libertà di vacanze lunghe quattro mesi, ...

Advertising

davidedesario : Nancy Brilli su Leggo: «La generazione della felicità» ASCOLTA L'AUDIO #brillisevuoi ny @nancynbrilli #solosuLeggo… - DreamMarika : RT @NatCarlotta: Non posso che incominciare con una delle #Fiction CULT 1999-2002 in due stagioni su #Rai1: #Commesse Nancy Brilli, Sabrina… - playblogtv : Sabrina Ferilli risponde : Sì ho nostalgia. Qui ho fatto le fiction e la narrazione popolare più importante. Ho lav… - SimonaCroisette : RT @dibielle1: Ho sempre avuto un debole per Nancy Brilli Attrice fa vo lo sa !! La adoro #canzonesegreta - dibielle1 : Ho sempre avuto un debole per Nancy Brilli Attrice fa vo lo sa !! La adoro #canzonesegreta -