Naike Rivelli nuovo attacco a Barbara D’Urso | “Nel salotto dei caffeucci…”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 21 aprile 2021)ha lanciato una ‘frecciata’ ae alla sua trasmissione. Ecco cos’ha detto l’attrice. Nata nel 1974, laè la primogenita della nota Ornella Muti, da cui ha ereditato la passione per la recitazione.ha ottenuto grande visibilità soprattutto grazie ai suoi profili social, su cui condivide spesso scatti riguardanti la sua vita privata e lavorativa. La donna ha inoltre partecipato anche a vari progetti televisivi, come i reality show ‘Il ristorante‘ e ‘Pechino Express‘ e, in passato, ha avuto anche una carriera musicale grazie all’album ‘Metamorphose Me‘ pubblicato nel 2011. Dall’anno 2017, lavive insieme a sua madre in una casa di campagna a Ovada (Alessandria).attacca ...