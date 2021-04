Myanmar | multinazionale sfrutta foto di una 19enne uccisa dai militari per vendere magliette

Leggi su tpi

(Di martedì 20 aprile 2021) Una ragazza di 19 annidurante le proteste incontro il golpe militare, diventata un simbolo per i manifestanti pro-democrazia, è stata trasformata suo malgrado in “modella” persu una nota piattaforma di e-commerce, scatenando l’ira degli attivisti. È la storia di Ma Kyal Sin, conosciuta come “Angel“,il 3 marzo 2021 con un proiettile alla testa nella città di Mandalay mentre indossava una maglietta con lo slogan “Everything will be OK” (letteralmente: “Andrà tutto bene”) durante un corteo di protesta contro il colpo di stato militare del 1 febbraio. Pienamente consapevole dei rischi, prima di scendere in piazza “Angel” aveva reso pubblico il proprio gruppo sanguigno e divulgato un numero da contattare in caso di emergenza, chiedendo di donare i propri organi in ...