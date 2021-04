Musica | Malgioglio | ‘con Orietta canto ‘Todo Cambia’ | il mio inno alla speranza’

(Di martedì 20 aprile 2021) “Sarà la canzone della speranza, quella di uscire presto da questa terribile pandemia e tornare ad riabbracciarci e a cantare tutti insieme”. E’ quanto racconta Cristianoche all’Adnkronos che anticipa l’uscita di, il brano che canta in duetto conBerti. ”Sto andando in studio di registrazione dove girerò il video del famoso branoinsieme aBerti -spiega il cantautore- una canzone cilena scritta nel 1984 durante la dittatura di Pinochet e lanciata dpiù grande cantanti dell’America Latina Mercedes Sosa per dare speranza al suo popolo”. “Oggi congiriamo il video di questo pezzo che sembra sia stato inciso proprio nel periodo dell’epidemia che ha cambiato tutto ...

