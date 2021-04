(Di martedì 20 aprile 2021)e ancora feste “clandestine” scoperte deidella Compagnia Roma San Pietro in due B&B nel cuore della Capitale. I militari, domenica notte hanno identificato e sanzionato, per un totale di 4.000 euro, 10 giovani. Leggi anche: Roma. Festeggiano il compleanno in casa,laai15Feste “clandestine” in barba ai divieti a Roma Idella Stazione Roma Prati, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, hanno interrotto unprivato in una attività ricettiva in via Marianna Dionigi. Entrati nell’abitazione, ihanno sorpreso 5 giovani,di ...

CorriereCitta : Musica e schiamazzi, arriva la segnalazione ai Carabinieri: scoperti due party 'clandestini', 10 studenti sanzionati

Intorno alle 22 i vicini hanno segnalatoprovenienti da via Padova , in cui sono state ...00, è toccato a via Martiri Oscuri, con 9 persone che festeggiavano il compleanno , trae ...In via dei Mille gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti per una segnalazione diad alto volume provenienti da un'...Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via dei Mille per una s ...MESSINA - Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia Messina Centro hanno intensificato i controlli nelle aree del capoluogo peloritano maggiormente ...