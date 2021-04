Muore a 56 anni Monica Bandini, campionessa del mondo nel 1988: ciclismo in lutto (Di martedì 20 aprile 2021) Grande lutto nel mondo del ciclismo tricolore. Se ne va una donna che ha scritto la storia del movimento, da precursore del genere. Parliamo di Monica Bandini, romagnola nata a Faenza nel 1964 ma di Forlì d’adozione, ciclista su strada – componete della Nazionale italiana che fu in grado di aggiudicarsi tre medaglie iridate consecutive nella cronometro a squadre (assieme a Maria Canins, Roberta Bonanomi e Francesca Galli) fra il 1987 e il 1989 (con l’oro dei Mondiali di Renaix 1988 come apice della carriera, per il resto un bronzo nel 1987 a Villach e un argento nel 1989 a Chambery) In seguito, per lei, un sesto posto al Giro d’Italia 1989, un sesto posto al Tour de France dello stesso anno e un quarto posto quarta al Tour de la CEE (già Tour de France) nel ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 aprile 2021) Grandeneldeltricolore. Se ne va una donna che ha scritto la storia del movimento, da precursore del genere. Parliamo di, romagnola nata a Faenza nel 1964 ma di Forlì d’adozione, ciclista su strada – componete della Nazionale italiana che fu in grado di aggiudicarsi tre medaglie iridate consecutive nella cronometro a squadre (assieme a Maria Canins, Roberta Bonanomi e Francesca Galli) fra il 1987 e il 1989 (con l’oro dei Mondiali di Renaixcome apice della carriera, per il resto un bronzo nel 1987 a Villach e un argento nel 1989 a Chambery) In seguito, per lei, un sesto posto al Giro d’Italia 1989, un sesto posto al Tour de France dello stesso anno e un quarto posto quarta al Tour de la CEE (già Tour de France) nel ...

Advertising

matteosalvinimi : 'Vi faccio vedere come muore un italiano'. Il coraggio di Fabrizio #Quattrocchi, che il 14 aprile di 17 anni fa ven… - HuffPostItalia : Muore per Covid il rugbista Massimo Cuttitta, 54 anni - GranFijoThe2nd : RT @FrancescoOrdine: Negli ultimi 7 anni Juve Inter e Milan hanno versato nelle casse dei club italiani 1 miliardo di euro. Senza questi tr… - _surf77 : RT @FrancescoOrdine: Negli ultimi 7 anni Juve Inter e Milan hanno versato nelle casse dei club italiani 1 miliardo di euro. Senza questi tr… - luposilenzioso2 : RT @AnnaRossar: AUSTRIA, MUORE A 93 ANNI E LASCIA 4,3 MILIONI DI EURO PER GLI ANIMALI -