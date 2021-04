Municipio III, Zocchi: Municipio chiede indizione bando ponte ciclopedonale (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – “Con un voto all’unanimità dell’aula, con il parere favorevole di tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, il consiglio del III Municipio ha approvato l’ordine del giorno, rivolto alla Sindaca e all’assessora competente, con il quale si chiede lo sblocco di un’opera vitale per l’intero territorio, che i cittadini e le cittadine attendono da tempo e sulla quale è calato un rumoroso silenzio: la passerella ciclopedonale Sacco Pastore-Conca d’Oro.” “Ancora nessuna novità su quella che sarà la stazione appaltante, dopo la crisi di Roma Metropolitane, su chi materialmente si occuperà della pubblicazione dell’appalto integrato e del bando di gara e dunque nessuna novità su quando questa passerella ciclopedonale verrà costruita.” “La mobilitazione pubblica del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – “Con un voto all’unanimità dell’aula, con il parere favorevole di tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, il consiglio del IIIha approvato l’ordine del giorno, rivolto alla Sindaca e all’assessora competente, con il quale silo sblocco di un’opera vitale per l’intero territorio, che i cittadini e le cittadine attendono da tempo e sulla quale è calato un rumoroso silenzio: la passerellaSacco Pastore-Conca d’Oro.” “Ancora nessuna novità su quella che sarà la stazione appaltante, dopo la crisi di Roma Metropolitane, su chi materialmente si occuperà della pubblicazione dell’appalto integrato e deldi gara e dunque nessuna novità su quando questa passerellaverrà costruita.” “La mobilitazione pubblica del ...

