Municipio III. Lega, Politi: valutare sanzioni adeguate (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – “Durante un periodo economico e sociale estremamente difficile per il commercio, apprendiamo che un edicolante di via Capuana nel Municipio III è stato sanzionato duramente per un’occupazione abusiva di 30 cm.” “Pur essendo sempre a favore del rispetto della legge sopra ogni altra cosa, ci chiediamo se si possano comminare pene meno severe tenendo in debito conto l’enorme difficoltà in cui versa il settore degli edicolanti ormai da diverso tempo e trattandosi di una contestazione non grave.” “La sospensione di tre giorni e la relativa multa hanno privato il commerciante, uno dei pochi rimasti aperti in zona, dell’entrata economica di circa un mese, creando una immediata difficoltà che sarebbe potuta essere gestita meglio e in modo più adeguato.” Lo dichiara in una nota Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea Capitolina. Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – “Durante un periodo economico e sociale estremamente difficile per il commercio, apprendiamo che un edicolante di via Capuana nelIII è stato sanzionato duramente per un’occupazione abusiva di 30 cm.” “Pur essendo sempre a favore del rispetto della legge sopra ogni altra cosa, ci chiediamo se si possano comminare pene meno severe tenendo in debito conto l’enorme difficoltà in cui versa il settore degli edicolanti ormai da diverso tempo e trattandosi di una contestazione non grave.” “La sospensione di tre giorni e la relativa multa hanno privato il commerciante, uno dei pochi rimasti aperti in zona, dell’entrata economica di circa un mese, creando una immediata difficoltà che sarebbe potuta essere gestita meglio e in modo più adeguato.” Lo dichiara in una nota Mauriziocapogruppoin Assemblea Capitolina.

18Fasola : RT @FraLeoncini: Il Consiglio del III Municipio ha approvato l’atto di Italia Viva per chiedere la sospensione o la riduzione dei canoni d… - Rossana44792035 : RT @FraLeoncini: Il Consiglio del III Municipio ha approvato l’atto di Italia Viva per chiedere la sospensione o la riduzione dei canoni d… - dippolitowilma : RT @FraLeoncini: Il Consiglio del III Municipio ha approvato l’atto di Italia Viva per chiedere la sospensione o la riduzione dei canoni d… - LianaCiccina : RT @FraLeoncini: Il Consiglio del III Municipio ha approvato l’atto di Italia Viva per chiedere la sospensione o la riduzione dei canoni d… - LBiglione : RT @FraLeoncini: Il Consiglio del III Municipio ha approvato l’atto di Italia Viva per chiedere la sospensione o la riduzione dei canoni d… -