Mundo Deportivo | la Uefa ha offerto molti soldi alle inglesi per lasciare la Super League

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L’abbandono in massa dei clubdallaLega ha di fatto posto seri dubbi sul futuro della competizione nata appena due giorni fa e segnato una vittoria importante per la. Secondo quanto riporta ilinfatti gli addii di Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester City e United può essere spiegato dalla pressione che questi club hanno ricevuto dall’Inghilterra, dal governo, dai tifosi e ache dai propri stessi calciatori Ma questo, secondo il quotidiano spagnolo, non è l’unico motivo.ha appreso che laha svolto un ruolo fondamentale in quella decisione. Non a causa delle minacce, ma perché hauna notevole somma di denaro ai ‘big six’ perla ...