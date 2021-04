MPS | finanziamento da 10 milioni a Molino Casillo con Garanzia Italia di Sace

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Finalizzata da Banca Monte dei Paschi di Siena un’operazione diper 10di euro in favore della società pugliese, leader internazionale nel mercato degli sfarinati. L’obiettivo – spiega Mps in una nota – è incrementarne il circolante e fornire alla soceità un supporto concreto per gli investimenti in corso. Ilè stato garantito digitalmente e in tempi brevi datramite, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle impresene durante l’emergenza Covid-19. Il supporto offerto da Mps mira a consolidare la capacità didi sostegno della propria filiera, nell’attesa di una futura ...

