Mourinho pensa subito al dopo Spurs | potrebbe sedere sulla panchina di una Nazionale

(Di martedì 20 aprile 2021) JosèalTotthenam, secondo la Gazzetta dello Sportesserci unanel suo futuro Josèda ieri non è più l’allenatore del Totthenam: la societài risultati molto altalenanti e una posizione di classifica non in linea con le idee del club, ha deciso di esonerare lo Special One. La Gazzetta dello Sport riporta uno scenario interessante, con Mou chetornare innelle vesti di CT. Josè non ha mai nascosto la voglia di allenare una selezione, ed ecco che la possibilitàconcretizzarsi: l’ex Inter e Real Madrid tra le tante sarebbe uno degli indiziati a sedersi...

Advertising

infoitsport : Dall’Inghilterra - Il Tottenham pensa al dopo Mourinho: contatti con l'entourage di Sarri - tuttonapoli : Dall’Inghilterra - Il Tottenham pensa al dopo Mourinho: contatti con l'entourage di Sarri - Tonyfumy : @leomendu9 Pensa.che Mourinho è il primo mister esonerato nella storia della SuperLega ?? - cn1926it : Crisi #Tottenham, si pensa a #Sarri: ma esonerare #Mourinho costa troppo - Step_Anto_Inter : Mourinho, esonero sempre più probabile. Il Tottenham pensa a Sarri Secondo il Daily Mail gli Spurs starebbero sond… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho pensa

Sportface.it

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo l'esonero di José, il Tottenhamal futuro ed avrebbe messo del mirino in maniera importante Maurizio Sarri. A raccontarlo è il portale Football Italia, secondo il quale il club londinese avrebbe già ......League non ci sono grandi sorprese nell'albo d'oro - con l'eccezione del Porto di Jose- è ... ancora più dolce per un tifoso seall′1 a 1 con il Rimini, nella prima in Serie B. ...Il tempo di Jose Mourinho al Tottenham è terminato dopo soli 17 mesi in carica. L'attenzione sarà ora rivolta a chi esattamente può sostituirlo, con il ...Il Tottenham fa sul serio per Maurizio Sarri dopo l'esonero di mister Mourinho. A riportarlo è il portale Football Italia, secondo il quale gli Spurs avrebbero già contattato l'entourage dell'allenato ...