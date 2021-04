(Di martedì 20 aprile 2021) Jorge Martin Almoguera (23anni), Raul Fernandez Gonzalez (20), Pedro Acosta Sanchez (16) . Per chi ha seguito il GP Doha non sono certamente nomi ignoti, perché nelle tre cilindrate, i tre giovani ...

Advertising

motosprint : #Motomondiale: la nuova armata spagnola ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale nuova

Motosprint.it

In generale, sono piloti che rappresentanolaondata: la particolarità è che non vengono da Catalogna (la regione dei Marquez, Vinales e Rins) né Maiorca (Lorenzo e Mir), culle del motociclismo ...Questa sera, martedì 20 aprile, andrà in onda unapuntata de Le Iene. E, nel mirino della nota trasmissione Mediaset, ci è finito anche Jorge ...di c inque titoli iridati nel, nel ...Lo spagnolo Maverick Vinales aveva ricevuto aspre critiche per una frase peraltro mai detta, giungendo così alla decisione di cancellare l'account Twitter ...Jorge Lorenzo commenta l'ultima gara di MotoGP a Portimao. La caduta di Valentino Rossi, la pole cancellata a Pecco Bagnaia, il ritorno di Marc Marquez.