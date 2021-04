MotoGp Portimao | I top e flop della terza gara dell' anno

(Di martedì 20 aprile 2021) Il terzo round del campionato ha sorriso ad alcuni protagonisti mentre è stato decisamente amaro per ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46: 'Felice di essere in Europa,Portimao pista bellissima' ?? @MotoGP #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - F1inGenerale_ : Classifica #MotoGP, #Moto2 e #Moto3 dopo il GP di #Portogallo a #Portimao #PortugueseGP - Gazzetta_it : #MotoGP, Jack #Miller, che sfortuna: a #portimaoGP si è ferito al braccio già operato @MotoGP @jackmilleraus - Mat14_05 : RT @AngyFra89: Un talento cristallino che troppo spesso sbaglia in gara. Con quella di Portimao salgono a 10 le cadute (errori personali)… - dinoadduci : A Portimao dominio Quartararo. Rimonta Bagnaia: 2°, Marquez è 7°. Rossi a terra -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Portimao

Sky Sport

GP Portogallo Suzuki Ecstar 2021 -'avara' di punti per Alex Rins. Nonostante una prima parte di gara gestita alla grande, con una bella battaglia con il pilota della Yamaha e poi ...... terzo appuntamento del mondiale 2021 di. Lo spagnolo della Suzuki, dopo una buona prima ... Dichiarazioni Joan Mir GP PortogalloGara 'Mi aspettavo di avere un buon passo gara dopo il ...MotoGP GP Portogallo Suzuki Ecstar 2021 - Portimao "avara" di punti per Alex Rins. Nonostante una prima parte di gara gestita alla grande, con una bella battaglia con il pilota della Yamaha e poi vinc ...Il diciannovesimo posto nella classifica mondiale dopo tre gare non mente: Valentino Rossi sta toccando il punto più basso della sua lunga e fortunata carriera ...