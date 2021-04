MotoGP | Lorenzo | “Marquez tornerà quello che conosciamo | Bagnaia ha fatto una grande gara”

(Di martedì 20 aprile 2021) Il cinque volte campione del mondo di motociclismo Jorge, attraverso il proprio canale YouTube, ha commentato il Gran Premio didel Portogallo vinto dal francese Fabio Quartararo, elogiando anche Marc: “Non è sceso in pista soltanto per verificare la propria condizione fisica, ma per effettuare un fine settimana dicome è solito fare.ha spinto, ha preso rischi, è stato aggressivo e alla fine il settimo posto può sembrare persino un risultato modesto dopo un venerdì da grandissimo protagonista, specialmente al mattino su una pista difficile da interpretare. Non ho dubbi chead essere ilche tutti, bisogna solo permettere al fisico di Marc di recuperaredopo ...

Su The Doctor ha parlato Jorge, ex pilotae Yamaha. Lo spagnolo ha espresso un suo parere anche sul ritorno di Marc Marquez dopo l'infortunio alla spalla che lo ha tenuto ai box per ...... 'Non è sceso in pista soltanto per verificare la propria condizione fisica, ma per effettuare un fine settimana di gara come è solito fare - le parole di- Marquez ha spinto, ha preso rischi,...ROMA- “Non è sceso in pista soltanto per verificare la propria condizione fisica, ma per effettuare un fine settimana di gara come è solito fare. Marquez ha spinto, ha preso rischi, è stato aggressivo ...Poca fortuna a livello di pronostici per il cinque volte iridato, che aveva ipotizzato la vittoria di Morbidelli seguito da Oliveira e Zarco Tra i bocciati ovviamente figurano Zarco, Miller, Oliveira ...