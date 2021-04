MotoGP | Jorge Lorenzo | “Valentino Rossi fa fatica sulla moto | è troppo lento nei movimenti”

Leggi su oasport

(Di martedì 20 aprile 2021), come di consueto, non le ha mandate a dire nella nuova puntata di “99 Seconds”, il vlog che tiene da diverse settimane su YouTube. Il tre volte Campione del Mondo della classe regina ha fatto il bilancio del Gran Premio di Portogallo andato in scena domenica scorsa a Portimao. Tra i tanti pensieri espressi, El Martillo ha detto la sua anche su, al quale ha dato un “5” come voto per la prestazione offerta in terra lusitana. “Senza dubbio,sta affrontando un periodo difficile. È stato vittima della prima caduta della sua stagione e fino a questo momento ha raccolto solo quattro punti. L’ho osservato con attenzione durante le prove libere, soprattutto quando era in scia a Bagnaia e la verità è che si muove con difficoltà ...