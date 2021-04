MotoGP | c’è l’accordo con la Suzuki fino al 2026

Leggi su sportface

(Di martedì 20 aprile 2021) Laresterà inal. Attraverso i propri canali ufficiali, Dorna Sports ha infatti reso noto di aver trovatocon la scuderia di Hamamatsu per il rinnovo della sua presenza nella classe più importanteal. “Siamo orgogliosi di continuare a competere in. Tutti noi condividiamo il desiderio di confrontarci nella migliore competizione del mondo” ha dichiarato il Project Leader Shinichi Sahara. La, che può vantare il campione del mondo in carica Joan Mir ed il talentuoso Alex Rins, ha celebrato l’anno scorso il suo 100° anniversario. La sua presenza nel mondo motociclistico, invece, risale al 1960. Entusiasta anche Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, che ha affermato: “Siamo felici di ...