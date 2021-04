Morto di Covid, il farmacista Pasqualino Briganti è la 29esima vittima della sua categoria (Di martedì 20 aprile 2021) farmacista Morto di Covid, è la 29esima vittima del virus nella categoria lavorativa. Pasqualino Briganti aveva 60 anni, lascia la moglie Cristina. farmacista Morto di Covid, Pasqualino Briganti aveva 60 anni: 29esima vittima della categoria su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021)di, è ladel virus nellalavorativa.aveva 60 anni, lascia la moglie Cristina.diaveva 60 anni:su Notizie.it.

