Morte di George Floyd, l’ex agente Chauvin è stato condannato per omicidio: verdetto storico per gli Usa (Di martedì 20 aprile 2021) Derek Chauvin è stato giudicato colpevole per l’omicidio di George Floyd. La giuria ha ritenuto Chauvin responsabile di tutti e tre i capi d’accusa di cui era imputato: omicidio di secondo e terzo grado e omicidio colposo. Chauvin rischia oltre 40 anni di carcere. Subito dopo la lettura della sentenza da parte del giudice, Chauvin è stato ammanettato e condotto via dagli agenti della polizia della contea di Hennepin. Il condannato ha fatto un breve cenno di saluto al suo avvocato e ha lasciato l’aula. Si conclude così uno dei processi più tesi, drammatici, significativi della recente storia americana; un processo destinato a segnare la storia delle relazioni razziali negli Stati Uniti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Derekgiudicato colpevole per l’di. La giuria ha ritenutoresponsabile di tutti e tre i capi d’accusa di cui era imputato:di secondo e terzo grado ecolposo.rischia oltre 40 anni di carcere. Subito dopo la lettura della sentenza da parte del giudice,ammanettato e condotto via dagli agenti della polizia della contea di Hennepin. Ilha fatto un breve cenno di saluto al suo avvocato e ha lasciato l’aula. Si conclude così uno dei processi più tesi, drammatici, significativi della recente storia americana; un processo destinato a segnare la storia delle relazioni razziali negli Stati Uniti. ...

