Mortal Kombat, ecco perché uno dei protagonisti del film non è un personaggio dei giochi (Di martedì 20 aprile 2021) Nei film di Mortal Kombat usciti nel '95 e nel '97 la storia era incentrata in particolare sull'iconico personaggio di Liu Kang. Nel nuovo film, invece, il personaggio principale non viene dai giochi: si tratta bensì di un personaggio originale, Cole Young. Tutto ciò che sappiamo di Cole è che è un ex campione di MMA che sta passando tempi difficili, e che si trova invischiato nel misterioso torneo di Mortal Kombat a causa di una voglia a forma di drago sul suo petto. Praticamente tutto il resto del personaggio è stato tenuto nascosto. Il regista del nuovo film di Mortal Kombat, Simon McQuoid, ha rivelato che la scelta di Cole Young come ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 aprile 2021) Neidiusciti nel '95 e nel '97 la storia era incentrata in particolare sull'iconicodi Liu Kang. Nel nuovo, invece, ilprincipale non viene dai: si tratta bensì di unoriginale, Cole Young. Tutto ciò che sappiamo di Cole è che è un ex campione di MMA che sta passando tempi difficili, e che si trova invischiato nel misterioso torneo dia causa di una voglia a forma di drago sul suo petto. Praticamente tutto il resto delè stato tenuto nascosto. Il regista del nuovodi, Simon McQuoid, ha rivelato che la scelta di Cole Young come ...

