Morrissey contro i Simpsons: nel nuovo episodio è razzista e grasso (Di martedì 20 aprile 2021) Il 17 Aprile 2021 Morrissey, cantante inglese ed ex frontman dei The Smiths, celebra così su Facebook l’uscita di un episodio a lui dedicato del cartone “The Simpsons”. Morrissey facebook screenshot 17 Aprile 2021 Morrissey facebook screenshot 19 aprile 2021 Il 19 Aprile 2021, giorno dopo della messa in onda di “Panic in Springfield” (titolo ispirato alla canzone Panic dei The Smiths), l’episodio sembra non essere piaciuto affatto piaciuto a Morrissey. Secondo le dichiarazioni del suo agente Peter Katsis su Facebook l’episodio infatti rivela come la scrittura dei Simpson sia calata in peggio da diversi anni, criticando la rappresentazione fatta nell’episodio di Morrissey: grasso, finto vegetariano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Il 17 Aprile 2021, cantante inglese ed ex frontman dei The Smiths, celebra così su Facebook l’uscita di una lui dedicato del cartone “The”.facebook screenshot 17 Aprile 2021facebook screenshot 19 aprile 2021 Il 19 Aprile 2021, giorno dopo della messa in onda di “Panic in Springfield” (titolo ispirato alla canzone Panic dei The Smiths), l’sembra non essere piaciuto affatto piaciuto a. Secondo le dichiarazioni del suo agente Peter Katsis su Facebook l’infatti rivela come la scrittura dei Simpson sia calata in peggio da diversi anni, criticando la rappresentazione fatta nell’di, finto vegetariano ...

