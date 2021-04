‘Morricone Stories’ | l’album omaggio di Stefano Di Battista a Ennio Morricone

Leggi su lopinionista

(Di martedì 20 aprile 2021) ROMA –diDi. Viene definito “un matrimonio perfetto tra jazz e una selezione tra le oltre 500 colonne sonore morriconiane. Le musiche infatti sono tratte da capolavori come “C’era una volta in America”, “Il buono, il brutto e il cattivo”, “The Mission” e “Veruschka” fino al brano “Flora” che il Maestro scrisse proprio a Di”.(vincitore di due Premi Oscar) è morto a 92 anni a Roma nei primi giorni di luglio dell’anno scorso. Il compositore era stato costretto a un ricovero in clinica in seguito a una caduta avvenuta in casa. Trasteverino, figlio di un suonatore di tromba in orchestre di ...