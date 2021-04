Monster Hunter World, la versione su PC in ritardo e il blocco del cross-play colpa di Sony? Arriva la smentita (Di martedì 20 aprile 2021) Di recente Capcom ha segnalato un attacco hacker sui suoi server e ciò ha portato alla scoperta di una grande quantità di dati sui programmi di pubblicazione dei giochi. Le informazioni pubblicate da un utente Twitter con lo pseudonimo di AsteriskAmpersand, affermavano che Capcom avrebbe ricevuto una grande quantità di denaro da Sony per ritardare la versione PC di Monster Hunter World e bloccare il cross-play tra PS4, Xbox One e PC. Ora nuovi dettagli affermano che questo rumor è assolutamente falso. I documenti a cui si riferisce AsteriskAmpersand non menzionano nulla del genere. Invece, quei documenti parlano di diritti di marketing e nient'altro e non vi è traccia nemmeno di un accenno sul cross-play o ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 aprile 2021) Di recente Capcom ha segnalato un attacco hacker sui suoi server e ciò ha portato alla scoperta di una grande quantità di dati sui programmi di pubblicazione dei giochi. Le informazioni pubblicate da un utente Twitter con lo pseudonimo di AsteriskAmpersand, affermavano che Capcom avrebbe ricevuto una grande quantità di denaro daper ritardare laPC die bloccare iltra PS4, Xbox One e PC. Ora nuovi dettagli affermano che questo rumor è assolutamente falso. I documenti a cui si riferisce AsteriskAmpersand non menzionano nulla del genere. Invece, quei documenti parlano di diritti di marketing e nient'altro e non vi è traccia nemmeno di un accenno sulo ...

