Monreale dà l’ultimo saluto al giovane Salvo La Mantia | funerale a Santa Teresa

Leggi su monrealelive

(Di martedì 20 aprile 2021) Sarà celebrato domani mattina, 21 aprile, all’interno della chiesa di, a, ildiLa, morto a 41 anni il 16 aprile all’ospedale Civico di Palermo per causa fino a oggi ignote. Questa mattina è stata eseguita l’autopsia, come abbiamo anticipato in un articolo d’ieri, e come ci ha confermato il legale della famiglia La-Rincione, Mario Caputo. Il Procuratore in seguito all’esame autoptico, ha disposto la restituzione del corpo alla famiglia per la celebrazione delalse sarà dato alle ore 10 nel rispetto delle norme anti Covid. L’ingresso in chiesa sarà contingentato. Ilsarà curato dall’impresa ...