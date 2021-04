(Di martedì 20 aprile 2021) I famosissimi, che da mesi hanno ormai invaso le principali città italiane, potranno essere utilizzati a patto che siano rispettate delle, molto più severe di quelle già esistenti. Leggi anche: Decreto 26 aprile 2021, quali Regioni in zona gialla?per spostamenti, coprifuoco e riaperture LeAl Parlamento, infatti, si sta discutendo e lavorando su due disegni di legge che sono stati presentati al fine di chiarire le norme rispetto all’utilizzo dei. Ma cosa prevedono esattamente questi disegni di legge? Vediamolo insieme. In primis, l’uso deisarà vietato ai ragazzi minori al di ...

Advertising

CorriereQ : Monopattini elettrici, arriva la “stretta”. Ecco le nuove regole - CorriereCitta : Monopattini elettrici, nuove regole: divieto ai minorenni, obbligo del casco e tutte le novità - giambarombi : RT @repubblica: Monopattini elettrici, arriva la 'stretta'. Ecco le nuove regole - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Monopattini elettrici, arriva la 'stretta'. Ecco le nuove regole - repubblica : Monopattini elettrici, arriva la 'stretta'. Ecco le nuove regole -

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini elettrici

... le wallbox permettono anche di ricaricare mezzi di locomozione qualie biciclette. ... Il design è compatto e permette di effettuare le ricariche sia per veicoliche ibridi. SI ...Ho sottolineato la necessità di una regolamentazione sulla micromobilità, iper intenderci. Ottima la sostenibilità green, ma che tutto sia compatibile con i centri storici e ...Dott, società olandese di micromobilità, ha annunciato un round di finanziamento da 85 milioni di dollari. Punterà su e-bike e nuovi mercati.I wallbox per macchina elettrica permettono di ricaricarla in modo rapido. Vediamo come funzionano e i migliori modelli da comprare.