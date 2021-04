Monica Bandini | l' ex campionessa di ciclismo morta mentre lavorava nel terreno di famiglia

(Di martedì 20 aprile 2021) Aveva solo 56 anni. La tragedia a Villagrappa di Forlì. Il presidente della Regione Bonaccini: 'Unache ben sapeva come alle 'volate' si arriva solo dopo tanta fatica ed ...

Aveva solo 56 anni. La tragedia a Villagrappa di Forlì. Il presidente della Regione Bonaccini: 'Una campionessa che ben sapeva come alle 'volate' si arriva solo dopo tanta fatica ed ...Il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini, esprime il suo cordoglio per l'improvvisa e prematura scomparsa di, ex campionessa mondiale di ciclismo, stroncata da ...Nello stesso periodo la ciclista forlivese si è anche classificata sesta al Giro d’Italia del 1989, sesta al Tour de France dello stesso anno e quarta al Tour de la CEE (già Tour de France) nel 1990 I ...È scomparsa a causa di un malore nel pomeriggio di ieri mentre stava lavorando nell'azienda di famiglia a Villagrappa di Forlì. L'anno precedente avevano vinto il bronzo e nel 1989 avrebbero completat ...