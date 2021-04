Minori usati come 'corrieri' nel Catanzarese: 21 arresti per spaccio e detenzione di armi (Di martedì 20 aprile 2021) Ventuno arresti nel Catanzarese. I carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare (emessa dal Gip del tribunale su richiesta della Procura - ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 20 aprile 2021) Ventunonel. I carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare (emessa dal Gip del tribunale su richiesta della Procura - ...

Advertising

RCN_101 : Operazione dei Carabinieri coordinati dalla Dda Catanzaro nel Soveratese - Strill_it : Droga: minori usati come corrieri, 21 arresti nel catanzarese - lametino : Operazione The Keys nel Catanzarese, minori usati come corrieri della droga, 21 arresti - VIDEO - - AnsaCalabria : Droga: minori usati come corrieri, 21 arresti. Operazione Cc coordinati da Dda Catanzaro nel Soveratese |#ANSA - conci66aa : RT @Lucilla_888: ??????I bambini sono usati, manipolati, traviati,vittime di depravazione,ideologie pervertite, trafficanti di minori, pedofi… -