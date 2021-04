Ministro Bianchi, sblocchi il concorso ordinario per la scuola (Di martedì 20 aprile 2021) Gentile Ministro Bianchi, Nella conferenza stampa a cui lei ha partecipato, ha affermato che quando un giovane si laurea, dovrebbe sapere con certezza cosa fare per avviarsi all’insegnamento. E che ci vorrebbero concorsi regolari, banditi ogni anno, per il reclutamento. C’è un concorso ordinario, per iscriversi al quale un anno fa molti giovani si sono affrettati a preparare le domande, che è bloccato, senza alcun segnale di speranza per chi aspetta da tanti mesi. La speranza di chi aspetta il concorso ordinario è quella di potersi mettere alla prova, di farsi valutare, di dimostrare le proprie capacità, non di essere trascinato di peso in cattedra grazie a un meccanismo avalutativo. Lei ha partecipato “in trasferta” al Senato a una conferenza stampa organizzata dai sostenitori delle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Gentile, Nella conferenza stampa a cui lei ha partecipato, ha affermato che quando un giovane si laurea, dovrebbe sapere con certezza cosa fare per avviarsi all’insegnamento. E che ci vorrebbero concorsi regolari, banditi ogni anno, per il reclutamento. C’è un, per iscriversi al quale un anno fa molti giovani si sono affrettati a preparare le domande, che è bloccato, senza alcun segnale di speranza per chi aspetta da tanti mesi. La speranza di chi aspetta ilè quella di potersi mettere alla prova, di farsi valutare, di dimostrare le proprie capacità, non di essere trascinato di peso in cattedra grazie a un meccanismo avalutativo. Lei ha partecipato “in trasferta” al Senato a una conferenza stampa organizzata dai sostenitori delle ...

