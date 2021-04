Milano: tentato suicidio sui binari, metro rossa bloccata (Di martedì 20 aprile 2021) Sospesa la linea rossa della metropolitana a Milano. “M1 circolazione momentaneamente sospesa. Stiamo soccorrendo una persona sui binari”, spiega Atm sul sito. a tratta sospesa è tra Gorla e Sesto FS e l’interruzione, spiega sempre Atm, è dovuta ai soccorsi a una persona che ha tentatro il suicidio gettandosi sui binari. I pendolari provenienti dalla zona nord del capoluogo hanno dunque dovuto fare i conti con una mattinata di disagi. Le stazioni chiuse, in ongi caso, sono servite da 30 autobus sostitutivi. Per chi deve prendere il treno, in alternativa a Sesto Fs Atm invita a considerate le stazioni di Centrale, Garibaldi o Lambrate. metro rossa chiusa: ragazza di 28 anni ha tentato il suicidio questa mattina a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Sospesa la lineadellapolitana a. “M1 circolazione momentaneamente sospesa. Stiamo soccorrendo una persona sui”, spiega Atm sul sito. a tratta sospesa è tra Gorla e Sesto FS e l’interruzione, spiega sempre Atm, è dovuta ai soccorsi a una persona che ha tentatro ilgettandosi sui. I pendolari provenienti dalla zona nord del capoluogo hanno dunque dovuto fare i conti con una mattinata di disagi. Le stazioni chiuse, in ongi caso, sono servite da 30 autobus sostitutivi. Per chi deve prendere il treno, in alternativa a Sesto Fs Atm invita a considerate le stazioni di Centrale, Garibaldi o Lambrate.chiusa: ragazza di 28 anni hailquesta mattina a ...

fbbpla : @reportrai3 Ho tentato di contattare il vaxmanager di ats Milano 5 volte oggi, ma senza successo. Praticamente inutile - rep_milano : Comunali a Milano, Gabriele Albertin è tentato: il desiderio dell'ex sindaco-amministratore di essere il 'Greppi de… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Prima l’ha picchiata e poi l’ha spinta giù dal balcone facendola precipitare in strada dopo un volo di 5 metri. L'uomo n… - daniele19921 : RT @rej_panta: In un giorno 3 suicidi ( 2 a Genova ed uno a Milano) di giovani tra i 18 e 28 anni ed un tentato suicidio di un 19 enne univ… - tigrelt : RT @rej_panta: In un giorno 3 suicidi ( 2 a Genova ed uno a Milano) di giovani tra i 18 e 28 anni ed un tentato suicidio di un 19 enne univ… -