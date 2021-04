Milan-Sassuolo, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO) (Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia del match contro il Sassuolo valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ha presentato l’importantissima sfida con i nero-verdi in conferenza stampa. L’allenatore parmense, incalzato dai giornalisti sulla nuova Superlega, ha glissato sull’argomento focalizzandosi esclusivamente sul finale di stagione, per poi evidenziare come un arrivo tra le prime quattro rappresenterebbe un grande risultato per la squadra. Ecco il VIDEO integrale della conferenza stampa di Pioli. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico del, alla vigilia del match contro ilvalevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ha presentato l’importantissima sfida con i nero-verdi in. L’allenatore parmense, incalzato dai giornalisti sulla nuova Superlega, ha glissato sull’argomento focalizzandosi esclusivamente sul finale di stagione, per poi evidenziare come un arrivo tra le prime quattro rappresenterebbe un grande risultato per la squadra. Ecco ilintegrale delladi. SportFace.

