MILAN-SASSUOLO: la conferenza stampa di Pioli / News (Di martedì 20 aprile 2021) Domani si giocherà MILAN-SASSUOLO, 32^ giornata del campionato di Serie A. Nella video News le dichiarazioni principali di Stefano Pioli in conferenza stampa. Tanti i temi affrontati, dai singoli a ovviamente la Superlega, fino al rush finale. Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 aprile 2021) Domani si giocherà, 32^ giornata del campionato di Serie A. Nella videole dichiarazioni principali di Stefanoin. Tanti i temi affrontati, dai singoli a ovviamente la Superlega, fino al rush finale.

Advertising

Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - SkySport : Milan-Sassuolo, Pioli: 'Superlega? Siamo focalizzati solo sul nostro obiettivo' - DiMarzio : #Pioli presenta la sfida di domani contro il #Sassuolo: tra infortunati e #Superlega - GmaHappymilan : Leggete, leggete! Per me può restare a Sassuolo, ??????! - lciae8 : Domani Milan vs Sassuolo sarà in realtà SuperLeague vs Uefa. -