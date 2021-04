Milan | Muntari | “Kessie? L’ho incontrato quando era all’Atalanta Fiero di lui”

(Di martedì 20 aprile 2021) Sulley, ex centrocampista del, ha parlato delle qualità di Franck. Queste le dichiarazioni del ghanese

Advertising

PianetaMilan : L'ex rossonero elogia #Kessie ?? Le sue dichiarazioni ? - sportli26181512 : Muntari su Kessie: 'Lo incontrai quando giocava all'Atalanta, lavora tanto ed è umile': Sulley Muntari, intervenuto… - caleee12 : @_enz29 Allora anche il Milan ne ha 19 per quello del gol di muntari che cazzo c’entra focaccino dai cazzo - Roberto71885654 : 'Quello di Muntari non era gol' cit Milan twitter - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Muntari a MTV: 'Complimenti al Milan, sono molto fiero dei giocatori' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Muntari

Il Milanista

come direbbe un nostro simpatico nemico a suggello del cammino delin questi due anni: 'Zero Tituli'!!..il digiuno post..prosegue!! Papà!...ma 7 è un buon voto!...provaci ancora!! L'...Diego Lopez, Abate, Bonera, Alex, De Sciglio, Poli, De Jong,, Bonaventura, Menez, Honda. Le due squadre sono reduci dalla prima di campionato da una sconfitta subita dal Parma a Cesena ...Sulley Muntari, intervenuto a Milan TV durante l'Inferno del Lunedì, si è espresso su Franck Kessie: "L'ho incontrato una volta in campo quando era ancora ...Le ultime notizie sul Milan. Muntari ha detto la sua sulla grande stagione che il Milan sta disputando: ecco le parole dell'ex rossonero ...