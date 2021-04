Milan | Gazidis scrive agli sponsor | «La Superlega catturerà miliardi di tifosi in tutto il mondo»

(Di martedì 20 aprile 2021) L’amministratore delegato delIvanha scritto una letteraper spiegare cos’è laIvan, AD del, ha scritto un’illuminante letterain cui ha spiegato cosa porterà lanel futuro del calcio: LA LETTERA COMPLETA SUNEWS 24 «Caro partner, come parte importante della famiglia, volevorti in merito all’annuncio di ieri sera (l’altro ieri, ndr) sul futuro del calcio europeo. Ilè lieto di confermare di essere uno dei dodici principali club europei che si sono uniti per dare vita a una nuova competizione infrasettimanale, la. L’obiettivo è ...

Dopo qualche ora di silenzio, ilcomincia a presentare e a spiegare la sua adesione alla Superlega in qualità di Club Fondatore. Ecco la lettera che l'a.d. Ivanha inviato ai partner della società rossonera.Commenta per primo L'amministratore delegato del, Ivan, ha scritto una lettera agli sponsor per annunciare la SuperLeague: 'Caro partner, come parte importante della famiglia, volevo scrivertti in merito all'annuncio di ieri sera ...Perché i club fondatori hanno bisogno di soldi? Cosa ne pensano i calciatori? Perché tutti parlano di Agnelli? E gli Europei sono a rischio?Escludendo i top team o i top player, svuoti infatti le tue competizioni di valore e spettacolo.». «Credo si arriverà a un mix tra la nuova Champions League e la Superlega che hanno in mente i disside ...