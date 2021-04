Migranti sulla rotta balcanica, il webinar di Senigalliesi per “dire l’indicibile” (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Le cose indicibili non le racconta nessuno. A causa del Covid i migranti lungo la rotta balcanica muoiono come le mosche. Sembra che non abbiano alcun diritto, nemmeno quello di sopravvivere se si ammalano”. Livio Senigalliesi, fotogiornalista con una decennale esperienza in aree di conflitto, ha deciso, racconta all’agenzia Dire, di “cambiare la narrazione portata avanti dai media in tema di migrazioni e di sensibilizzare il pubblico del web sull’olocausto dei nostri giorni: Sono 30 anni che mi occupo di profughi e migrazioni, mi viene spontaneo organizzare un webinar gratuito”. Infatti domani Senigalliesi condurrà la prima di due giornate formative dedicate alle ‘Migrazioni, un webinar gratuito per capire.…’. Un evento di approfondimento, che il fotogiornalista animerà in compagnia di due ospiti d’eccellenza: domani, 21 aprile, alle 18 sarà con Marco Traversari, docente di antropologia all’Università Bicocca di Milano; il 23 aprile sarà invece in collegamento da Bihac (Bosnia) con Silvia Maraone, responsabile dei progetti di Ipsia a favore dei migranti lungo la Balkan Route. I tre esperti metteranno a disposizione del pubblico la loro esperienza per tracciare le dimensioni di un fenomeno internazionale destinato inevitabilmente a crescere con la recrudescenza di conflitti armati e cambiamenti climatici. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Le cose indicibili non le racconta nessuno. A causa del Covid i migranti lungo la rotta balcanica muoiono come le mosche. Sembra che non abbiano alcun diritto, nemmeno quello di sopravvivere se si ammalano”. Livio Senigalliesi, fotogiornalista con una decennale esperienza in aree di conflitto, ha deciso, racconta all’agenzia Dire, di “cambiare la narrazione portata avanti dai media in tema di migrazioni e di sensibilizzare il pubblico del web sull’olocausto dei nostri giorni: Sono 30 anni che mi occupo di profughi e migrazioni, mi viene spontaneo organizzare un webinar gratuito”. Infatti domani Senigalliesi condurrà la prima di due giornate formative dedicate alle ‘Migrazioni, un webinar gratuito per capire.…’. Un evento di approfondimento, che il fotogiornalista animerà in compagnia di due ospiti d’eccellenza: domani, 21 aprile, alle 18 sarà con Marco Traversari, docente di antropologia all’Università Bicocca di Milano; il 23 aprile sarà invece in collegamento da Bihac (Bosnia) con Silvia Maraone, responsabile dei progetti di Ipsia a favore dei migranti lungo la Balkan Route. I tre esperti metteranno a disposizione del pubblico la loro esperienza per tracciare le dimensioni di un fenomeno internazionale destinato inevitabilmente a crescere con la recrudescenza di conflitti armati e cambiamenti climatici.

Advertising

LucaTraini1 : RT @Rvaticanaitalia: Durante la visita in #Libia di oggi del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, annunciate anche 'alcune iniziative… - simoneg_99 : @vivi84vinci @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Sono d'accordo, i criminali sono quelli che lucrano sulla vita degli a… - stivenvox88 : RT @GiancarloDeRisi: Dall'ammiraglio Agostini, bomba sulla sinistra: 'La Guardia Costiera libica non ha mai violato i diritti umani a danno… - fedeli_paolo : RT @nancyporsia: In #Libia si sta discutendo un passaggio di consegne sulla 'gestione' dei migranti dal Ministero degli Interni al Min. Giu… - venetolavoroRV : ?? Giovedì 22 aprile il #webinar di presentazione delle attività e dei risultati del progetto NAVe, il Network Antit… -