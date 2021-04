Migranti, fino al 25 aprile il digiuno a staffetta contro i respingimenti sulla rotta balcanica: “La Costituzione tutela tutti i diritti” (Di martedì 20 aprile 2021) Il 25 aprile si concluderà una delle più significative manifestazioni della società civile contro i respingimenti dei profughi della rotta balcanica: il digiuno a staffetta lanciato dalla Rete Dasi Fvg diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale. Non a caso è stata scelta questa data, quella della Festa della Liberazione, quando a livello nazionale saranno anche rilanciate le richieste contenute nell’appello “Tutte le vite valgono #rottabalcanica #norespingimenti”. Gli aderenti all’iniziativa, che è nata in Friuli Venezia Giulia ma si è estesa a tutta la penisola, ricorderanno dunque gli articoli della Costituzione italiana che garantiscono l’esercizio dei fondamentali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Il 25si concluderà una delle più significative manifestazioni della società civiledei profughi della: illanciato dalla Rete Dasi FvgAccoglienza Solidarietà Internazionale. Non a caso è stata scelta questa data, quella della Festa della Liberazione, quando a livello nazionale saranno anche rilanciate le richieste contenute nell’appello “Tutte le vite valgono ##no”. Gli aderenti all’iniziativa, che è nata in Friuli Venezia Giulia ma si è estesa a tutta la penisola, ricorderanno dunque gli articoli dellaitaliana che garantiscono l’esercizio dei fondamentali ...

