Michelle Hunziker spiega perché Aurora Ramazzotti ha tratti asiatici

(Di martedì 20 aprile 2021)racconta sui socialla figliaha. La conduttrice, reduce dal ciclone mediatico che l’ha travolta dopoil servizio di Striscia la Notizia che le è costata l’accusa di razzismo verso la popolazione cinese, è tornata sui social per raccontare la sua storia familiare.ha origini indonesiane La conduttrice pochi giorni fa ha pubblicato tramite Instagram Stories un video girato a casa di sua madre Ineke mostrando una grande stampa con la foto di. Lo scatto in bianco e nero, i capelli raccolti e l’eye-liner allungato sugli occhi accentuano idella figlia di Erosche ricordano quelli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

ha rivelato che la sua primogenita, Aurora Ramazzotti, avrebbe dei tratti simili a quelli asiatici perché nella sua famiglia sarebbero stati presenti degli avi provenienti proprio ..."Da anni conmi batto contro la violenza sulle donne. Gli argomenti sviluppati nel video di Beppe Grillo li trovavo 20 - 30 anni fa quando difendevo le vittime, gli avvocati ...Michelle Hunziker ha confessato perché sua figlia Aurora avrebbe dei tratti estetici simili a quelli delle donne asiatiche.E su questo si è sfogato anche il padre di Ciro, Beppe Grillo. Come riportato dai media, Beppe Grillo si è sfogato in un video postato su Facebook. è una FURIA! Come si legge nelle carte della Procura ...