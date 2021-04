Michelle Hunziker rivela | “Ecco perché mia figlia Aurora ha i tratti asiatici”

(Di martedì 20 aprile 2021), la showgirl svizzera ha spiegato su Instagram il motivo per il quale suaabbia isomaticie Auora Ramazzotti – Getty ImagesDopo la polemica relativa alle accuse di razzismo durante lo sketch sui cinesi a “Striscia la Notizia”,, ha spiegato per quale motivo suaha isomatici orientali. Nel video,e sua madre Ineke, dicono: “Vi racconto una storia curiosa della nostra famiglia. Vedetequanto ha i. Manella nostra famiglia ci sono...

nelle sue storie Instagram ha spiegato come mai la primogenita Aurora , nata dall'amore con Eros Ramazzotti, ha sembianze orientali, a partire dagli occhi a mandorla . La conduttrice,...La figlia died Eros Ramazzotti ha infine aggiunto: 'Mi piacerebbe anche dire che quando ti accusano di bullismo secondo me è un termine sbagliato. […] Se uno è un ...Michelle Hunziker, la showgirl svizzera ha spiegato su Instagram il motivo per il quale sua figlia abbia i tratti somatici asiatici ...I tratti asiatici sono sempre stati uno dei dettagli più curiosi di Aurora Ramazzotti. E ora la mamma Michelle Hunziker spiega il perché ...