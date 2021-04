Michelle Hunziker rivela: “Ecco perché mia figlia Aurora ha i tratti asiatici” (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo la bufera nata a Striscia la Notizia per lo sketch in cui ‘imitava gli occhi a mandorla’ insieme a Gerry Scotti, Michelle Hunziker si è scusata e ha allontanato le accuse di razzismo che le sono state rivolte. La conduttrice ha inoltre spiegato su Instagram come mai la figlia Aurora Ramazzotti abbia tratti asiatici. I suoi avi sono orientali. A raccontarlo è stata lei stessa in compagnia della mamma Ineke che ha raccontato alcuni particolari sull’albero genealogico della famiglia: “Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno abbiamo due antenati, nel 1760 e nel 1880, che erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato delle indonesiane. Siamo olandesi e dal 1690 tutti hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo la bufera nata a Striscia la Notizia per lo sketch in cui ‘imitava gli occhi a mandorla’ insieme a Gerry Scotti,si è scusata e ha allontanato le accuse di razzismo che le sono state rivolte. La conduttrice ha inoltre spiegato su Instagram come mai laRamazzotti abbia. I suoi avi sono orientali. A raccontarlo è stata lei stessa in compagnia della mamma Ineke che ha raccontato alcuni particolari sull’albero genealogico della famiglia: “Abbiamo inell’albero genealogico da parte di mio nonno materno abbiamo due antenati, nel 1760 e nel 1880, che erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato delle indonesiane. Siamo olandesi e dal 1690 tutti hanno ...

fattoquotidiano : 'STRISCIA', L'USO SCORRETTO DEL 'POLITICAMENTE CORRETTO' - La scenetta di Striscia con Gerry Scotti e Michelle Hunz… - matteosalvinimi : Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del 'politicamente corretto' abbia fatto perdere la… - Fontana3Lorenzo : Piena solidarietà ai conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per quanto stanno subendo. Ormai il politicamente… - ChiodiDonatella : RT @claudio_2022: Prima che entrassero in gioco le lobby gay e la lotta al razzismo era decisamente un mondo migliore Le leggi per i diritt… - AndreaAsilo : RT @lilly0971: Fantastico! Su Rai 2 sta andando in onda un vecchio spettacolo del comico Antonio Giuliani in cui ironizza alla grande sui c… -