Michelle Hunziker | «Ecco perché mia figlia Aurora ha i tratti asiatici»

(Di martedì 20 aprile 2021) Michelle Hunziker nelle sue storie Instagram ha spiegato come mai la primogenita Aurora, nata dall’amore con Eros Ramazzotti, ha sembianze orientali, a partire dagli occhi a mandorla. La conduttrice, assieme a mamma Ineke, ha registrato un video in cui mostrando una foto della figlia dice: «Vi racconto una storia curiosa della nostra famiglia. Vedete Aurora quanto ha i tratti asiatici. Ma perché nella nostra famiglia ci sono tratti asiatici?».

Accusata di razzismo , arriva la replica di Striscia la Notizia . Qualche giorno fa la gag di Gerry Scotti e Michelle Hunziker aveva fatto il giro del mondo arrivando anche negli Stati Uniti. Qui un profilo social ha accusato la coppia del tg satirico di Canale 5, rea di aver imitato i tratti e la lingua ... Una critica sferzante al premier, che piove nel servizio lanciato da Michelle Hunziker e Mario Draghi , servizio in cui si propone l'imitazione del premier firmata Dario Ballantini , storico ... La conduttrice, reduce dalle polemiche per lo scketch di «Striscia la notizia» in cui ha imitato i cinesi, allontana le accuse di razzismo con un video social in cui spiega che la primogenita ha sembianze orientali.